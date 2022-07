V Česku byl hlavním tématem posledních dní rozsáhlý požár v Hřensku. A je pravděpodobné, že k podobným událostem bude do budoucna znovu docházet. Deník N oslovil poslance a poslankyně s otázkou, co by Česko mělo dělat, aby se podobným situacím předešlo.

„Hlavně nezakažme hasičům auta se spalovacími motory.“ Co by poslanci udělali, aby Česko umělo předcházet požárům

Změna klimatu vysušuje půdy a lesy. Souvislost mezi klimatickou krizí a nárůstem ničivosti požárů pokládá většina vědců za prokázanou a nespornou.

Řada poslanců má ale jiný názor. Otázka Deníku N zněla: Častější lesní požáry podle odborníků souvisí s globální klimatickou krizí. Co by mělo Česko dělat, aby podobným katastrofám jako té v Hřensku předcházelo? Z dvou set českých zákonodárců na ni odpovědělo osmatřicet. A jejich pohledy se značně různily.

Část poslanců na otázku odpověděla tím, že zpochybnila vědecké poznatky. „Nic jako globální klimatická krize neexistuje,“ napsal například poslanec opoziční SPD Jaroslav Foldyna. Jediným řešením je podle něj odnaučit lidi, aby v lese rozdělávali ohně a „odhazovali vajgly“.

Podobně se vyjádřil také Pavel Růžička z hnutí ANO, podle kterého neexistuje souvislost mezi klimatickou krizí a častějšími lesními požáry. „Víte, co potřebujete k iniciaci požáru? Tři věci. Iniciační zdroj, hořlavý materiál a kyslík. Když jednu věc vyloučíte, máte perfektní prevenci. A platí to i v lese. Ty odborníky bych chtěl znát. Plácají pouze hlouposti,“ odpověděl.

Šéf poslanců ODS Marek Benda vidí souvislost mezi požáry a klimatickou krizí, ale lokálně s ní podle něj nelze nic dělat. „Nemožnost požáry efektivně hasit asi více souvisí s pochybnými rozhodnutími národního parku a ta by měla být detailně analyzována v čase a smysluplnosti,“ vysvětlil. Kritika postupu národního parku se objevila i u dalších kolegů i z jiných stran.

Poslankyně vládních Starostů a nezávislých Barbora Urbanová říká, že by měli politici najít větší odvahu prosazovat kroky, které povedou k otevřenějšímu přístupu ke klimatickým otázkám. „Očekávám mnohem větší politickou odvahu dělat změny, které mohou v důsledku snižovat zátěž pro klima – třeba začít podporovat mnohem víc to, co pomáhá, a mnohem méně to, co naši planetu zatěžuje,“ popsala.

Z navrhovaných opatření pak poslanci často kladli důraz především na lepší zadržování vody v krajině, pestřejší druhovou skladbu českých lesů, ale také lepší vybavení pro české hasiče.

Odpovědi všech poslanců si můžete přečíst v následující anketě.