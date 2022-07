Proměněný Milion chvilek hledá vizi do neklidné doby, u volby prezidenta razí přístup „čekej a seď“

Do Milionu chvilek pro demokracii vkládala v době mohutných protivládních protestů část veřejnosti velké naděje. Během tří let se „spolek pro demonstrace“ postupně přetvořil v klasicky fungující neziskovou organizaci. Její mluvčí Hana Strašáková pro Deník N popsala, jak chce iniciativa promluvit do prezidentských voleb, jaké má plány a proč nechce neustále vycházet do ulic.