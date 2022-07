Vývoj bojů: Ukrajinci odřízli Rusy u Chersonu, místo mostu používají trajekt

Zásobování ruských jednotek u Chersonu na pravém břehu řeky Dněpru je závislé na čtyřech mostech. Ukrajinci už všechny poškodili a ten nejdůležitější zcela vyřadili z provozu.

Rusové místo uzavřeného Antonivského mostu převážejí vozidla trajektem.

Na videích dne uvidíte ruského novináře, kterého překvapila síla houfnice, a jak to vypadá, když kompletně zničíte tank.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 27. července. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Místo mostu trajekt. Hlavní událostí celého týdne je zatím třetí ukrajinský útok na Antonivský most u Chersonu, ke kterému došlo v úterý. To je jediný silniční most přes řeku Dněpr u tohoto okupovaného města. Po zasažení osmi projektily z HIMARS-u je na jednom místě výrazně poškozený a neprůjezdný, proto byl zcela uzavřen pro dopravu.

I britské ministerstvo obrany píše, že město Cherson, a tedy i ruské síly v něm, jsou tak „v podstatě odříznuty“.

Během dne vyšly zprávy (a velmi rozmazaná fotka) dokumentující, že místní okupační úřady zavedly vedle mostu trajekt přes řeku Dněpr, který převáží civilní i vojenská vozidla.

Nejde jen o jeden most. Cílem Ukrajinců v této oblasti jsou celkem až čtyři mosty. Právě jejich znefunkčnění pro dopravu je klíčové pro Ukrajince při chystané protiofenzivě na Cherson, což si rozebereme blíže.

Ještě předtím je však třeba dodat, že Ukrajinci se – alespoň to tak vypadá – neomezují s protiútoky pouze na tuto část okupovaného území. Institut pro studium války ve středu napsal, že Ukrajina mohla spustit lokalizovanou protiofenzivu i u Izjumu na severu.

Vycházejí z toho, že Ukrajinci oznámili, že odrazili ruský útok u vesnice Pasika, ale tuto vesnici ještě v polovině července ovládali Rusové, což naznačuje, že ji ukrajinské síly musely obsadit. Některé zdroje píšou, že Ukrajinci se posunuli o několik kilometrů na sever. Jsou to ale předběžné zprávy.

Klíčový boj se chystá u Chersonu. A začíná se ostřelováním