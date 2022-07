Studio N: Trump znovu na scéně

Deník Washington Post zjistil, že federální prokurátoři vyšetřují i činy bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Pokud by ministerstvo spravedlnosti kvůli tomu vzneslo vůči Trumpovi obvinění, bylo by to v americké historii poprvé. Jaké kroky Donalda Trumpa se vyšetřují? A jakou má šanci stát se znovu prezidentem? V podcastu hovoří americká zpravodajka Deníku N Jana Ciglerová.