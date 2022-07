Požár souvisí se změnou klimatu, připouští náměstek Hubáčkové. Jak chce Česko předejít dalším katastrofám?

Požár, který již pátý den zuří v Českém Švýcarsku, souvisí se změnou klimatu. Jan Dusík, náměstek ministryně životního prostředí pro řízení sekce ochrany klimatu, v rozhovoru popisuje, jak chce Česko podobným mimořádným situacím předcházet a kde na to vezme peníze.

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Jak bude Česko postupovat, aby zabránilo podobným mimořádným situacím, jako je největší lesní požár v jeho historii?

Změní nějak strategii boje s klimatickou změnou?

Půjde na tuto problematiku více peněz než dosud?

Bere ji vláda – i v reakci na aktuální požár – dostatečně vážně?

Jste náměstkem pro ochranu klimatu. Jak požár v Českém Švýcarsku vnímáte v kontextu klimatické krize?

Je to mimořádná událost, která patrně vznikla nějakým lidským zásahem, ještě se to samozřejmě bude vyšetřovat. To se pochopitelně může stát běžně, druhou otázkou je ale rozsah poškození. Ten souvisí mimo jiné s tím, že je dlouhodobě sucho, tudíž se požár může rychle šířit. S nastupující změnou klimatu také očekáváme, že se četnost požárů nebo jiných mimořádných situací bude zvyšovat.

Je tam souvislost s průběhem změn klimatu a zvyšováním četnosti takových extrémních jevů. Dokazuje to i trend, který vidíme na jiných místech v Evropě a zbytku světa.

Co může a bude ministerstvo dělat, aby se tomu do budoucna předcházelo?

Pro boj proti změně klimatu jsou dvě oblasti. Tou první je