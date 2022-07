V EU shořelo už čtyřikrát více půdy, než je dlouhodobý průměr. Kvůli klimatické změně budou požáry častější a větší

Počet extrémních požárů se do roku 2030 celosvětově zvýší o 14 procent, do konce roku 2050 o 30 procent a do konce století o 50 procent, píše se ve zprávě OSN.

Každý rok je vyšší počet dní s počasím, které mimořádně přispívá ke vzniku požárů, jakým jsou vysoké teploty, málo srážek, nízká relativní vlhkost a prudký vítr.

Nárůst lesních požárů souvisí zejména s klimatickou změnou, potvrzují odborníci.