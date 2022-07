Rval se, vrhal do „plamenných“ diskusí ve službách strany a komunistické ideologie. A když bylo třeba, odvolal

V pamětech, které Jiří Hájek (1919–1994) napsal a vydal v sedmdesátých letech, uvedl, že nebýt otcovy předčasné smrti, byl by se jeho život patrně vyvíjel jinak. Zdědil by po něm truhlářskou dílnu a v rodném Pacově by se stal příslušníkem maloměstské honorace. To by ho sotva zavedlo do řad komunistické strany, po roce 1948 by tedy neskončil mezi vítězi, ale mezi poraženými.

Osud však chtěl jinak. V jedenácti letech z něj udělal proletáře. S matkou se najednou ocitl v ubohém činžáku v pražské Libni. „Nad vším ležela základní otázka, co se s námi vlastně stalo, co bude dál. Jak je to vůbec zařízeno, že nám nikdo nepomůže a nikdo se o nás nestará.“ Měl štěstí jenom v tom, že matka se rozhodla obětovat se mu: její syn musí za každou cenu vystudovat.

Viděl se jako