Ve válce jsem ztratil několik přátel. Těším se domů, ale Česko je pro mě srdeční záležitost, loučí se ukrajinský velvyslanec

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak s odstupem času vnímá začátek ruské invaze do své vlasti.

Za co stojí ruské sliby.

Zda může Česko ještě více pomáhat Ukrajině.

Kdy přijedou do Česka na léčení první ukrajinští vojáci.

Pro svoji zemi jste v Česku udělal hodně. Jak berete své stažení zpět do Kyjeva, nechtěl jste tady ještě zůstat?

Beru to jako obyčejnou diplomatickou rutinu. Věděl jsem to předem, je to obyčejná výměna, nic neobvyklého.

Těšíte se domů, i když tam zuří válka?

Těším se domů. Navíc velvyslanec by neměl srůstat se státem, ve kterém působí, měl by správně vnímat realitu své vlasti. Rotace je nezbytná a užitečná. Jsem tady už pět a půl roku, předtím jsem byl dva roky velvyslancem v Lotyšsku, dohromady jsem už sedm let v zahraničí. Velmi se těším domů. Nehledě na to, že je tam válka a nebezpečí. Je to moje vlast a mám tam své rodiče a příbuzné. Už je na čase.

Zakořenil jste tady nějak?

No ano, samozřejmě. Vrátím se k tomu, co už jsem řekl, že velvyslanci by neměli srůstat se zemí, v níž působí. Česká republika je pro mě