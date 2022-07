Ženu na vozíku ve vlaku posadili do bufetu, na hlavu jí padaly plechovky piva

Personál rychlíku z Prahy do Bratislavy nastěhoval do kupé pro imobilní cestující minibar. Ženu na vozíku chtěli posadit do úschovny zavazadel. Když si stěžovala, řekli jí, že je to běžné. „My to tady takhle máme, že vozíčkáři cestují tam,“ dozvěděla se od průvodčího. Slovenská Železniční společnost vysvětluje, že jde o nepřímý důsledek nedostatku vozů, chybu podle ní udělaly České dráhy.