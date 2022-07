Diagnózu ADHD u sebe odhalila až na vysoké škole díky TikToku, nyní o ní šíří osvětu

Třiadvacetiletá Alena Spálenská přišla na to, že má ADHD, teprve před dvěma lety, když se učila na státnice z žurnalistiky. Napověděl jí TikTok, když jí začal nabízet spoustu videí o této poruše, v nichž se až podezřele poznávala. Nyní studuje psychologii a na sociálních sítích šíří o ADHD osvětu.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak funguje mozek s ADHD a jak se to projevuje v běžném životě.

Kdy má smysl vyhledat pomoc.

Jak se nechat vyšetřit.

Jaké triky mohou pomoci se s poruchou lépe vyrovnávat.

Za co Alena Spálenská vděčí ADHD.

Na svém instagramovém profilu Můj ADHD mozek zmiňujete, že ADHD není jenom nepozornost, ale třeba i zesílené emoce, impulzivní nakupování nebo problémy se spaním. Co tedy lidé s ADHD prožívají?

Jejich mozek funguje úplně jinak, což se projevuje ve všech oblastech života. Pozornost je v něm porouchaná a nefunguje automaticky, ale manuálně. Je to, jako když člověk čte knihu a na konci stránky si uvědomí, že ji vůbec nevnímal. Akorát to tak má prakticky se všemi činnostmi a lze to zlomit jen s velkým vynaložením vůle. Je to velmi vyčerpávající.

Jako typický příklad mě napadá, že lidé s ADHD skáčou druhým do řeči. Což si lze vyložit jako nevychovanost. Ale pravý důvod je, že mozek sám skáče z tématu na téma a mysl mu nekontrolovatelně odplouvá jinam. To se děje pořád.

Když chci během rozhovoru poznamenat něco, co mě zrovna napadlo, mám tři možnosti: Buď skočit do řeči a mít to z krku, počkat, až druhý domluví, a smířit se s tím, že mezitím věc zapomenu, nebo si svou poznámku opakovat v hlavě a neposlouchat druhého. Takže skočit do řeči je bohužel ve výsledku nejefektivnější způsob komunikace.

Podle různých lidových teorií projevy hyperaktivity souvisejí s jezením sladkého, výzkumy to ale nepotvrdily. Jaké jsou vaše zkušenosti s cukrem?

Děti jsou možná na cukru rozjívenější. Mně ale funguje jako palivo pro lepší soustředění. Lidé s ADHD mají obecně tendenci častěji