Ministerstvo spravedlnosti USA už vyšetřuje Trumpa kvůli snaze zvrátit volby, zjistil Washington Post

Americký deník Washington Post přinesl dosud nejzásadnější potvrzení toho, že činy bývalého prezidenta Donalda Trumpa, kterými chtěl zvrátit výsledek prezidentských voleb z roku 2020, vyšetřuje tamní ministerstvo spravedlnosti.

Vychází přitom z informací několika nezávislých zdrojů z okolí exprezidenta i vyšetřovatelů a jeho zjištění potvrzují i další americká média, například deník The New York Times a televize NBC.

Ministerstvo vyšetřuje útok na Kapitol už druhým rokem. Zatímco v první části vyšetřování se zaměřilo na samotné útočníky, kterých nechalo zatknout více než 850, v nyní probíhající druhé části se zaměřuje na organizátory.

Pokud ministerstvo potvrdí informace médií, půjde o první případ, v němž se vyšetřovatelé okolností loňského útoku na Kapitol dostali až do Bílého domu. Dosud se totiž zjišťování detektivů týkala pouze Trumpových spolupracovníků, nikoli přímo jeho.

Zjištění je to o to významnější, že ministerstvo spravedlnosti má pravomoc vznést obvinění z trestného činu. Dosud nikdy v historii USA nebyl prezident ani bývalý prezident z trestného činu obviněn.

„Máme v úmyslu přivést k zodpovědnosti každého, kdo se svými trestnými činy podílel na napadení Kapitolu a narušoval zákonné předání moci,“ řekl ministr spravedlnosti Merrick Garland. Ač přímo na otázku, zda vede vyšetřování vůči bývalému prezidentovi, neodpověděl, řekl jen obecně, že „nikdo není nad zákonem“.

(Články Deníku N k tématu útoku na Kapitol včetně dění samotného 6. ledna 2021 najdete tady.)

Tím, kdo měl na otázky týkající se Trumpa odpovídat, byli dva podřízení tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence: kancléř Marc Short a právník Greg Jacob. Těch se podle deníku prokurátoři dotazovali na Trumpovy diskuze, pokyny jeho právníkům a jednání dalších členů jeho bezprostředního okolí, kteří se snažili nahradit právoplatné volitele Trumpovými příznivci.

Tito „falešní volitelé“, jak je vypovídající několikrát nazvali, měli nahradit hlasy pro Joea Bidena těmi pro Trumpa (v USA volí prezidenta volitelé z jednotlivých států, které získal kandidát, jenž tam dostal nejvíc hlasů voličů – s drobnými odlišnostmi ve státech Maine a Nebraska).

Organizovaný podvod s falešnými voliteli vyšetřuje ministerstvo spravedlnosti už několik měsíců, poprvé se ale zjišťování dostalo až k samotnému exprezidentu Trumpovi.

Lidé, kteří se za oficiální volitele vydávali, nebyli jen tak náhodně vybraní exprezidentovi fanoušci z ulice. Byli to republikáni, kteří by se voliteli stali, kdyby Trump vyhrál. Šlo o volitele v pěti státech: Arizoně, Nevadě, Wisconsinu, Michiganu a Georgii.

Attorney General Merrick Garland in exclusive interview with @LesterHoltNBC:

“We intend to hold everyone — anyone — who was criminally responsible for the events surrounding January 6th, for any attempt to interfere with the lawful transition of power … accountable.” pic.twitter.com/JGNp7cFWLk

— The Recount (@therecount) July 26, 2022