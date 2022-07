Vývoj bojů: Putinova vláda slábne, tvrdí historik Snyder. Politici si připravují půdu na boj o moc

Rusům se podařil určitý postup na východě. Podle Institutu pro studium války (ISW) se vagnerovci na sociálních sítích chlubili fotkami a videi ze vstupu do vesnice Novoluhanske, jižně od Bachmutu. Ruské i ukrajinské zdroje rovněž tvrdí, že Rusové obsadili i sousední území elektrárny Vuhlehirsk, které se neúspěšně pokoušeli získat už dříve.

Podle ISW k tomu došlo pravděpodobně kvůli tomu, že se Ukrajinci stáhli. Ukrajinský generální štáb v pondělí večer napsal, že v okolí elektrárny došlo k dílčím ziskům Rusů.

🎥DPR/Vagner PMC units at the western entrance to #Novoluhanske/ #Novoluganskoe settlement.

Southern part of settlement already under Control of DPR. pic.twitter.com/ivvQZSlqI6

