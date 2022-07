Když nemůžete pomoct, aspoň nepřekážejte, vzkazuje zvědavcům i popíračům mluvčí národního parku

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Je v přímém ohrožení Pravčická brána?

Mohl požár způsobit blesk, nebo je dílem člověka?

Jakou zkušenost mají v národním parku s neukázněnými turisty?

Má pravdu Vít Rakušan, když poukazuje na nevytěžené suché mrtvé stromy po kůrovcové kalamitě?

Existuje vůbec nějaká prevence požárů?

Zotaví se les?

Dnes jsme se i tady v Praze probudili a cítili zvenku kouř. Tím víc si uvědomuju, jaké peklo musí asi panovat v Hřensku. Do jakého rána jste se dnes probudil vy?

Probudil jsem se s velkou bolestí hlavy ze špatného spánku. Situace je opravdu kritická, přes noc měl požár zase dynamický vývoj, foukal silný vítr, oheň se šířil a dostal se k obci Mezná. Tam už začaly hořet některé domy. Sice rekreační objekty, ale to nezmírňuje fakt, že lidé v tomto regionu přišli o majetek. Navzdory tomu, že hasiči opravdu dělali maximum, hasili do poslední možné chvíle, pak už je odtud horko vytlačilo ven. Některé domy padly ohni za oběť.

Těžko si představovat tu výheň…

Žár z požárů je citelný na desítky metrů, je to velmi nepříjemné i pro lidi v okolí. A oblak dýmu se šíří do velké vzdálenosti a je dobře viditelný. Včera to vypadalo téměř apokalypticky. Kdyby to „jen“ kouřilo, byli bychom rádi. Ale ono to bohužel hoří.

V pondělí dopoledne už to vypadalo téměř optimisticky, ale během pozdějšího odpoledne začal foukat vítr a bylo po optimismu. Než jsem šla spát, dívala jsem se v aplikaci na předpověď pro Hřensko a viděla jsem tam déšť. Usínala jsem s mírnou nadějí.

Jenže žádný déšť nakonec nepřišel, aby hasičům pomohl. Hasební zásah musel ustat se západem slunce, poslepu se hasit nedá. Ale i tak udělali hasiči maximum možného.

Mluvilo se o tom, že oheň ohrožuje i Pravčickou bránu, což je unikátní přírodní klenot, stejně jako překrásné soutěsky a další místa. Ví se, jestli ta ikonická místa zatím odolávají?

V tomto směru jsem pozadu za hasiči. Mají jiné starosti, komunikují s námi jen v nějakých vlnách, nezatěžujeme je průběžně dotazy, takže od nich nemám pochopitelně úplně aktuální informace. Ale zatím nemám informaci o tom, že by oheň pokročil k Pravčické bráně.

Zní to, jako bych chtěl přidávat na optimismu…

Ale?

Ale jsem teď jsem v Hřensku před hasičskou zbrojnicí. Zvedá se vítr. Cítím, že