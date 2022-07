„Ani Babiš nezíská všechny voliče ANO.“ Výzkumník popisuje, kde favorité prezidentských voleb sbírají hlasy

Prezidentský volební model agentury Ipsos nyní ukázal, že do druhého kola by měli nakročeno Andrej Babiš a Petr Pavel. Ziskem jedenácti procent ale překvapila i Danuše Nerudová. Šance hlavních favoritů voleb v rozhovoru rozebírá analytik této agentury Michal Kormaňák.

Na co se v rozhovoru ptáme?

Jaká hlavní zjištění přinesl červencový výzkum Ipsos?

Co stojí za solidními čísly pro Danuši Nerudovou?

U kterých stran bodují hlavní favorité?

Proč by Andreji Babišovi nyní nedaly hlas statisíce voličů ANO?

Komu všemu Petr Pavel nevadí?

Co je hlavní zprávou vašeho červencového výzkumu?

Náš výzkum potvrdil, že za současné konstelace pravděpodobných kandidátů by dnes první kolo vyhrál Andrej Babiš. Zároveň potvrdil i pevnou pozici Petra Pavla, kterému již v minulých měsících výzkumy dávaly s jistotou druhé místo.

Překvapením je podle mě pozice Danuše Nerudové, která dosáhla na jedenáct procent hlasů. Zdá se, a konzultoval jsem to i s některými odborníky na politický marketing, že její kampaň je skutečně viditelná. Svůj záměr jít do voleb formálně ohlásila teprve nedávno, nyní sbírá podpisy.

Svou roli může pro část voličů hrát to, že z vážných zájemců, kteří již ohlásili kandidaturu, je to jediná žena. Do jisté míry se její podpora může odvíjet od jakési projekce Nerudové do slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která je u velké části naší společnosti oblíbená.

Síla Nerudové tedy vychází z viditelné kampaně, mediálního pokrytí souvisejícího se startem kampaně v kombinaci s její zajímavou osobnosti?

Asi ano. Formální oznámení kampaně nebrání lidem, aby zvažovali i osobnosti, které neřekly, že se o prezidentský úřad budou ucházet. V prvním případě jde o Andreje Babiše, jenž stále neřekl, jestli bude kandidovat. A přesto je favoritem prvního kola.

Pro preference lidí je fakt, že je někdo pevně ukotven v seznamu kandidátů, zásadní věcí. Za poslední rok se veřejně zmínily desítky různých osobností, které chtějí kandidovat, měly by kandidovat nebo nad tím přemýšlejí. Samotná síla toho, že je potvrzená kandidátka, hraje roli. U Nerudové jde tudíž o kombinaci těchto faktorů.

Zmínil jste, že u Babiše i Pavla není jejich pozice úplně překvapivá. Nerudová ale zaujala se svým ziskem přes deset procent. Kde zejména získává podporu?

Nejsilnější voličskou podporu má u nejmladší generace. Zároveň jde o lidi s vyšším vzděláním. Těží tak u liberálnějších voličů. Ostatně ona je i ve veřejném prostoru jako kandidátka liberálního nebo progresivistického tábora označována.

U nejmladší generace dokáže posbírat až dvojnásobek hlasů oproti průměru celé populace. Takže zatímco má u průměru populace jedenáct procent, u lidí do 29 let by získala pětinu hlasů. Možná by někdo čekal, že bude mít silnější podporu u žen, ale zatím to tak nevypadá. U mužů a žen je její podpora prakticky stejná.

Jediný, u koho hraje dělení muž a žena nyní roli, je