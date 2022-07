Průzkum pod lupou: Babišova cesta na Hrad vede přes SPD, Nerudová nečekaně úspěšně „luxuje“ městské liberály

Pokud by se v červenci konaly prezidentské volby, z prvního kola by podle výzkumu Ipsos do finále pohodlně postoupili Andrej Babiš (31,7 %) a Petr Pavel (23,8 %). S jistým odstupem se za nimi na třetí místo zařadila Danuše Nerudová (10,8 %), která poprvé překonala desetiprocentní hranici podpory.

Bližší pohled na data, která má Deník N k dispozici, ale ukazuje rozložení sil mnohem detailněji. Řada kandidátů loví podobné voliče, což může být pro jejich šance velmi limitující. To však rozhodně není případ Andreje Babiše.

Jeho silná pozice vychází z podpory mezi příznivci hnutí ANO a SPD. Výzkum ukázal, že v červenci by mu dalo hlas 72 procent podporovatelů ANO, kteří by šli k volbám. U voličů SPD by pak získal 42 % hlasů. Tyto zisky by pro něj znamenaly prakticky jistotu postupu do druhého kola voleb.

Babišova většina

To je pro Andreje Babiše povinná jízda: Jeho případným cílem je získat nejméně padesát procent plus jeden hlas v kole druhém. Jenže seskládat takovou podporu ani pro něj nemusí být zrovna snadným úkolem. Prvořadým cílem, na kterém Babiš s viditelným elánem pracuje na českých náměstích, je šikování vlastních příznivců.

„Nyní je ale situace taková, že existují stále nízké desítky procent voličů ANO, které by Andrej Babiš neměl v prvním kole jisté,“ popisuje Michal Kormaňák z Ipsosu.

Motivace Babišových „nevěrných“ jsou různé: Část vyčkává na jeho definitivní ujištění, že kandiduje, část jej preferuje v pozici premiéra, což se s hradními aspiracemi vylučuje, část by volila jiné kandidáty. Petru Pavlovi by v červenci z těch voličů ANO, kteří by šli k volbám, dalo hlas 15 %, necelá tři procenta by hlasovala pro Danuši Nerudovou a Josefa Středulu, po dvou procentech by oslovili i Marek Hilšer s Karlem Janečkem.

Dá se předpokládat, že pokud by Babiš někde neměl mít potenciální problém, jsou to voliči ANO. Potřebovat však bude