Končí jeden z nejúspěšnějších premiérů. Draghiho vláda vydržela dvě těhotenství, takový italský standard, říká expert

Když se italský premiér Mario Draghi před dvěma týdny rozhodl rezignovat, což prezident Sergio Mattarella nepřijal, bylo to proto, že mu jedna z vládních stran nevyslovila důvěru.

Většinu by měl i bez ní, ale on chtěl podporu všech. Na žádost prezidenta se o to minulý týden pokusil znovu.

Podruhé se hlasování zdržely nejméně tři strany.

„Každý se snažil využít tuto příležitost, aby něco získal. Ale nakonec dosáhli toho, že byl odstraněn jeden z nejúspěšnějších premiérů, jakého jsme tu měli,“ sdělil Denníku N Andrea Ruggeri, italský profesor politologie a ředitel Centra pro mezinárodní studia na Oxfordské univerzitě.

„Bylo to Draghiho rozhodnutí: buď mě všichni podpoří, nebo končím,“ podotkl Ruggeri a dodal: „A on končí.“

Svou druhou rezignaci podal Mario Draghi ve čtvrtek. V parlamentu sklidil obrovský potlesk, který ho očividně dojal. „I bankéře můžete