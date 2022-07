Krizové řešení: Skupiny místo školy. Ukrajinským dětem ale hrozí segregace, varují experti

Kapacity přeplněných škol pro ukrajinské uprchlíky nestačí. Najít pro děti místo je hlavně v Praze a okolí a ve velkých městech obtížné. Jedním z řešení pro ty, kdo se do škol nedostali, by mohly být adaptační skupiny a centra. Jejich fungování teď plánuje ministerstvo školství prodloužit. Podpoří je od září až do prosince. Odborníci se ale shodují, že školní výuku tato provizoria dlouhodobě nenahradí. Navíc bez kontaktu s českými vrstevníky hrozí uprchlíkům segregace a vyloučení.

Jen co se Táňa se svými devítiletými dvojčaty dostala do Prahy, začala se poohlížet po vhodné škole. Záhy zjistila, že bude ráda za jakékoliv volné místo. „Už od začátku jsme se snažili najít školu, už to bude pátý měsíc. Byli jsme ve dvou školách. Dobrovolníci nám pomohli napsat na odbor ministerstva školství,“ popisuje situaci mladá matka původem z Ukrajiny, když přivádí své potomky do adaptačního centra na Chodově v Praze.

Do prázdnin měly obě děti online výuku, kromě toho chodily do centra mezi své vrstevníky a učily se každý všední den hodinu a půl česky. Co však bude v září, netuší.

Stejnou zkušenost má také další z matek se skoro totožným jménem – Taťána. I ona sem už od května každý den vodí svého syna Kirilla. Za šest týdnů ho čeká druhá třída. Kde to ale bude, zatím neví. Přitom si s matkou schválně našli bydlení naproti základní škole, aby to měl Kirill blízko. U zápisu jim však řekli, že místo není. „Je to stres, nevíme, co bude. Nemáme žádnou jistotu, nevíme, kde bude mít místo, jak bude škola vypadat,“ dodává Taťána.

Podobně jsou na tom i další uprchlické rodiny. Jako jedna z možností se teď nabízí i to, že jejich děti budou dále čekat v adaptačních centrech či skupinách, než se pro ně najde místo někde ve školní lavici. Ministerstvo školství Deníku N potvrdilo, že podporu pro adaptační skupiny plánuje vypsat i od začátku září.

„Výzva je zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizinců původem z Ukrajiny, zaměřených na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem,“ odpověděla Lubomíra Černá z tiskového odboru ministerstva. Adaptace ukrajinských dětí na život v Česku má podle záměrů ministerstva pokračovat až do konce letošního roku.

S největší pravděpodobností tak bude