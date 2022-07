Západ začíná brát opičí neštovice vážně. V Africe jimi lidé trpí již po mnoho let

Stav globální zdravotní nouze (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) vyhlásila WHO posedmé od roku 2005, kdy byla taková možnost zavedena. Jeho vyhlášení neznamená, že jde o pandemii, v tom se situace ohledně opičích neštovic liší od covidu. PHEIC se podle pravidel WHO má vyhlašovat v situaci, která teprve hrozí vymknout se z kontroly, a jeho smyslem je mezinárodní koordinace akcí – například příprava na omezení cestování, sdílení vakcín a podobně. (To však zatím zůstává v hypotetické rovině, žádná konkrétní opatření se nezavádějí.)

Stavy globální nouze vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací Prasečí chřipka H1N1 (původní ohnisko v Mexiku) – duben 2009

Dětská obrna (Afghánistán, Pákistán, Nigérie) – květen 2014

Virus Zika (Latinská Amerika) – únor 2016

Ebola (DR Kongo) – říjen 2018 a znovu duben 2019

Covid (Čína) – leden 2020

Opičí neštovice (ohniska po celém světě) – červenec 2022

Panel expertů WHO o možnosti vyhlásit kvůli opičím neštovicím PHEIC hlasoval již před měsícem, tehdy dospěl k odmítavému závěru. Nynější hlasování dopadlo rovněž v neprospěch PHEIC (poměrem hlasů devět ku šesti), o vyhlášení stavu nouze však rozhodl Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO, jenž má právo nebrat na doporučení