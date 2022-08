Bistro N: Chcete umět afghánskou rýži? Rezignujte na gramy, litry, hodinky a odměrky

„Afghánské kabulí tak, jak se rodí v hrncích hospodyněk ze země pod Hindúkušem, asi uvařit nedokážete. Ale zcela jistě máte šanci se jeho chutí, vzhledem i vůní přiblížit originálu a oslnit návštěvu dokonalou imitací Orientu. Hlavně si ale pak na oběd nezvěte rodilé Afghánce. Zkazili by vám radost z výsledku, na kterém si dozajista pochutnáte,“ radí Petra Procházková.

Předem jedna důležitá technická poznámka. Kromě toho, jak se opravdu správně má připravovat dokonalé kabulí, tedy národní pokrm Afghánců – něco jako jejich knedlo, vepřo zelo – ke každému kroku uvedu, zda je možné ho přizpůsobit našim středoevropským podmínkám, či je možné ho zcela vynechat.

Věřte – a mám to vyzkoušené – že i tak budou vaše chuťové pohárky plesat.

Co budete potřebovat: Rýži, třeba 5 hrnků

olej

sůl

mrkev, dvě hrsti

rozinky, dvě o něco menší hrsti

cukr, 2 lžíce

římský kmín, kardamom, celou skořici, hřebíček.

Nákup základní suroviny: v Praze nebo v Kábulu

Základem je rýže. A už tady narážíme na zdánlivě nepřekonatelný problém. Kdysi jsem si přivezla svého čerstvého afghánského manžela do České republiky, a byla to jeho první cesta do Evropy. Vojenský speciál nás vzal na