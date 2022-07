Putin mlžením kolem turbín z Nord Streamu napíná Evropu. Průběh zimy v Česku nastiňuje pět scénářů

Prožijí Evropané klidnou zimu, nebo se budou muset strachovat, čím se v chladných měsících zahřejí? Dost možná na to bude mít vliv osud jedné strojní součástky, která už od minulé neděle putuje přes půl světa a ještě zdaleka nedorazila do cíle. Její doprava přitom neprobíhá pomalu po moři, ale letecky. Kdyby byla vůle, do místa určení by už dávno dorazila.

Řeč je o jedné z turbín plynovodu Nord Stream 1, který vede z Ruska do Německa a Evropanům včetně Čechů dodává většinu ruského plynu. Zařízení bylo na opravě v Kanadě, čímž Kremlem ovládaný Gazprom zdůvodňoval, proč Evropě od půlky června zmíněným potrubím posílal jen 40 procent běžných dodávek. „Všichni technici včetně těch ruských se shodují na tom, že Nord Stream 1 by nyní mohl dodávat sto procent plynu. Je to jen záminka,“ nechal se už dříve slyšet německý ministr hospodářství Robert Habeck. Moskva si ale stejně stála na svém. Žádala o turbínu, kterou ovšem Kanaďané dlouho nechtěli vydat. Porušili by tím totiž protiruské sankce.

Od 11. července do čtvrtka navíc probíhala plánovaná odstávka Nord Streamu 1. Do unijních států v tomto období plynovodem ruský plyn prakticky netekl. Zvláště Německo se přitom obávalo, že Rusové chybějící turbínu využijí jako záminku, aby dodávky ve stanoveném termínu neobnovili. Proto nakonec přesvědčili kanadskou vládu, aby nad sankcemi přimhouřila oči.

Minulou neděli tak letadlo ze Severní Ameriky zařízení dopravilo do Spolkové republiky, odkud mělo dále směřovat na východ Evropy. Ale ouha, ruský list Kommersant přinesl zprávu, že kvůli problémům s logistikou a celními procedurami může turbína do Ruska dorazit až tuto neděli. A to už mohlo být pozdě.

Připomeňme si klíčový termín. Ve čtvrtek 21. července měla odstávka Nord Streamu 1 skončit. Kdyby ale turbína dorazila až na sklonku týdne, mohl Gazprom začít tvrdit, že musí plánovanou opravu neplánovaně protáhnout o další dny, týdny nebo i déle. Právě takového scénáře se unijní státy obávaly.

Nakonec na něj nedošlo. Ve čtvrtek ráno se Nord Stream 1 k překvapení evropských expertů i politiků znovu rozběhl. Jenže zase jen na 40 procent, tedy stejně jako před zahájením odstávky. Důvod? Turbína, která má pracovat v kompresorové stanici plynovodu v Portovaji severně od Petrohradu, na místo stále nedorazila.

Podle agentury Reuters přitom povolení k přepravě dosud nevydali sami Rusové. Jak dlouho bude Moskvě trvat, než dá transportu zelenou? „V současné době není jasné, kdy bude možné turbínu vrátit. Trvat to může ještě několik dní, nebo dokonce týdnů,“ píše agentura s odvoláním na své zdroje.

Gazprom už před pár dny prohlásil, že bez chybějící turbíny Nord Stream 1 naplno nepojede. Velcí evropští zákazníci od ruského dodavatele navíc dostali dopis, ve kterém jim energetický podnik snížené dodávky zdůvodňuje vyšší mocí (force majeure). Ruská firma se tím odvolává na standardní doložku dodavatelských smluv, která z ní v takovém případě snímá odpovědnost za nedodržování předepsaných dodávek.

Jak se bude bizarní přetahovaná o turbínu vyvíjet dál? Transport plynu v Nord Streamu 1 obstarává celkem