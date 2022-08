Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Záměr ministerstva obrany vyjednávat přímo s USA o nákupu 24 letounů F-35 spustil lavinu spekulací a úvah o ceně. Logicky, protože stroj z dílny zbrojovky Lockheed Martin provází pověst naprosté technické špičky. Co se vlastně Česko snaží koupit? A stojí to za to?

Americké letouny pro Česko. Co F-35 umí a proč je těžší spočítat, zda se nám vyplatí, než je najít na radaru

Veřejná debata o vládním plánu pořídit pro české letectvo nejmodernější bojové letouny na světě, americké F-35, se od oznámení záměru nese ve dvou rovinách: zdůrazňování novosti, schopností a modernizačního potenciálu letadla na jedné a obav z vysoké ceny a medializovaných technických problémů na druhé straně.

Obě roviny mají jedno společné: média ani veřejnost prakticky nemají jak seriózně posoudit míru jejich pravdivosti.

Není to výmluva. Nikdo neumí jasně říci, jaké válečné konflikty v Evropě za horizontem let 2030, 2040 či ještě dále nastanou a jak se v nich různé typy letadel osvědčí. (Málokdo ještě v půli roku 2021 správně odhadoval vývoj na Ukrajině za pouhých pár měsíců.) Debata o bojových letounech je debatou o předvídání hrozeb a rizik a o obhájení výdajů přiměřených na jejich zvládání.

Historické přezbrojení českého letectva Místo dosavadních 14 pronajímaných švédských letounů JAS-39 Gripen ve verzích C (jednomístná) a D (dvoumístná) má Česko nakoupit a po roce 2029 provozovat 24 amerických stíhacích letounů F-35A . Sloužit mají až 40 let.

provozovat amerických stíhacích letounů . Sloužit mají až 40 let. Kabinet Petra Fialy je chce koupit metodou vláda–vláda , bez výběrového řízení.

, bez výběrového řízení. Rozhodlo utajované vojenské doporučení ze strany armády, které dalo přednost před jinými návrhy, například pořízením modernizovaného JAS-39 Gripen ve verzích E a F (dvoumístné).

Co by se muselo stát, aby nákup získal širokou podporu veřejnosti? Přibližně toto: vláda a armáda o něm budou otevřeně komunikovat, vysvětlovat ho, neobjeví se žádná skandální odhalení o utajených schůzkách s lobbisty, nahrávky ani nenadálé nárůsty ceny (poté co bude avizována).

Aby se nákup stal toxickým, stačí, aby se děl pravý opak. Půjde to tím snáze, bude-li se Česko potýkat s ekonomickými problémy a nedostatkem peněz nebo jejich nerozumnou dělbou například ve školství, zdravotnictví či sociálních službách.

Že je vojenské doporučení utajované, přitom dává smysl. Vojáci určitě porovnávali i data, za která by v Moskvě či Pekingu platili zlatem. Logické je i to, že vláda neříká cenu, o níž bude teprve jednat.

Kabinet ovšem zároveň po médiích i veřejnosti chce důvěru, že doporučení od vojáků je správné a že smlouva, kterou má ministryně obrany Jana Černochová (ODS) do října 2023 s americkou stranou vyjednat, bude vyjednaná dobře.

Pokusme se tedy vnést trochu světla do záplavy „zaručených“ čísel, kolik co stojí, do podoby současného i budoucího válčení ve vzduchu, a zkusme onen riskantní odhad ceny rozepsat a vyčíslit v