Kam teď s penězi? Nemám si je prostě užít, než ztratí hodnotu? Odpovídají finanční poradci

V době vysoké inflace je výrazně těžší tvořit si rezervy. Kdo je má dostatečné, ten jen obtížně hledá možnosti, jak by jeho peníze mohly s razantním růstem cen držet krok. Není tedy lepší peníze utratit, než ztratí hodnotu ještě víc? Jak své osobní finance řídit v současné situaci? Odpovídají finanční poradci s dlouholetými zkušenostmi.

V anketě se ptáme:

Někteří lidé ve světle současné vysoké inflace zaujali postoj, že je lepší si peníze po pandemických lockdownech ještě „užít“, dokud mají hodnotu. Vidíme to například na zvýšených tržbách cestovních kanceláří. Jak se na takový postoj díváte?

Obvykle se doporučuje mít finanční rezervu alespoň v hodnotě tří měsíčních výdajů. Měla by být v nejistých časech vyšší?

Co teď dělat s hotovostí, pokud mám k dispozici více než zmíněnou rezervu? Kdybych si vybíral, jestli spíše investovat, nebo dát peníze do mimořádné splátky části hypotéky, jaké by bylo vaše doporučení? Jaké faktory jsou při takovém rozhodování důležité?

U kterých investičních nástrojů v současné chvíli vidíte rozumnou rovnováhu mezi výnosem a rizikem?

Odpovídají:

Stanislava Lišková, ředitelka pobočky finančněporadenské sítě Partners Market v Brně Robert Stejkora, spolumajitel společnosti Experti na finance, viceprezident Asociace finančních poradců Michala Janátová, finanční poradkyně se čtrnáctiletou zkušeností v bankovnictví, členka Rady Asociace finančních poradců David Krůta, finanční poradce společnosti 4fin a lektor finanční gramotnosti

Stanislava Lišková: Do určité míry pro to mám pochopení. Lidé byli z lockdownů unavení, frustrovaní, měli omezenější možnost cestování, setkávání se, zábavy, tak si to chtěli nebo chtějí vynahradit.

Na druhou stranu, až se „zima zeptá, co jsme dělali v létě“, bude pozdě litovat, že nemáme na zaplacení faktury za plyn či elektřinu. Protože mít rezervu, která i ztratila část své hodnoty, je pořád lepší než nemít rezervu žádnou.

A u té, co mám, je dobré si odpovědět na otázku: jak tato moje rezerva pracuje, co vynáší, jak se o ni starám. Domácnosti mají v Česku v bankách vklady ve výši tří bilionů korun. Tam je před inflací opravdu neochráníme.

Robert Stejkora: Tento postoj je dle mého názoru velmi krátkozraký. Nyní je sice inflace vysoká, ale takto vysoká nebude napořád, pomine. Ale teď utracené peníze už budou pryč a mohou chybět ve chvíli, kdy bude třeba využít finanční rezervu.

Michala Janátová: Naprosto tento postoj chápu a docela ho i podporuji. Ale určitě bych