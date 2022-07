Pointa N: V Letech se hojí rány a neomalený betonář vplul do rozhlasových vln

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Adéla Karásková Skoupá.

Sanitka, člun i manželství pro všechny

Zatímco bývalý rektor Univerzity Karlovy a lékař Tomáš Zima zaparkoval na pražském náměstí Míru retro sanitku – prý podobnou té, s níž jezdil na vojně – a bude s ní putovat po republice, bývalý náčelník generálního štábu Petr Pavel vyplul na nafukovacím člunu na nádrž na novém koupališti v České Čermné.

Podnikatel a zakladatel betonářské firmy Best Tomáš Březina se také neohroženě vydal do vln, ale rozhlasových. V podcastu Ptám se já označil řadu novinářských otázek za bulvární – třeba dotaz, jak se mu podařilo sesbírat 75 tisíc podpisů nebo jak by se v případě ruského útoku na Ukrajinu zachoval jako prezident on.

Přiznal mimo jiné, že nezná historii