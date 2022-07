Vlna veder není podle expertů jen ochutnávkou budoucnosti, ale už současnou realitou

Spalující horka se z jihozápadní Evropy přesunula na severovýchod. Poté co teploty přes 40 stupňů v Portugalsku, Španělsku a Francii způsobily rozsáhlé požáry, vyhnaly desetitisíce lidí z domovů a vyžádaly si téměř 2000 životů, byly zlomeny teplotní rekordy i v obvykle chladnější Británii. O čem současné počasí vypovídá? Jde o nevinný výkyv počasí, náhled do budoucnosti, kterou poznamenávají klimatické změny, nebo už současný problém? A jaké jsou vyhlídky pro Evropu do příštích let? Na to Deníku N odpověděli Pavel Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu a Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.