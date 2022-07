Pointa N: Do Evropy už zase teče ruský plyn. Kremlu se tak znovu rozjel stroj na peníze

Hlavní události dne vybral a okomentoval Michal Tomeš.

Plyn teče. Zatím

Z Ruska znovu teče plyn. Po plánované odstávce se plynovod Nord Stream 1 vrátil do provozu, zásobníky v evropských státech se tak před nastávající zimou mohou opět začít plnit.

„V žádném případě to ale neznamená, že se máme vzdát cíle zbavit se energetické závislosti na Rusku. A nesmíme ani ztratit ostražitost vůči další eskalaci Putinovy energetické války,“ reagoval na obnovení dodávek ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN).

Plyn zatím z Ruska do Evropy neteče v plném rozsahu, v průběhu dne se dodávky pohybovaly mezi třetinou a polovinou kapacity Nord Streamu 1. K omezení přitom Rusové přistoupili ještě před přerušením provozu plynovodu, pokles odůvodňovali „technickými potížemi“.

I poté, co byl plynovod zavřen, plyn do Česka tekl, a to hlavně od dodavatelů ze západní Evropy. Také díky tomu mohlo Česko i v uplynulých týdnech vtláčet plyn do zásobníků, které jsou nyní na 77 procentech kapacity.

To je sice optimistický výhled pro nadcházející topnou sezonu, ani tak by ale zásoby plynu nestačily a