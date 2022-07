Vývoj bojů: Cílem Rusů už není jen Donbas. Geografie se změnila, řekl Lavrov

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 20. července. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Rusko se snaží pokračovat v obnovené ofenzivě na Donbasu. Západní analytici jsou ale skeptičtí, zda se Rusům podaří dosáhnout svého hlavního cíle v této oblasti, kterým je město Slavjansk. Jak píše Institut pro studium války (ISW), ruské jednotky bojují především o malé a nedůležité vesnice. Zatím neobsadily ani Siversk, ani se nepokusily o přímý útok na Bachmut.

Podle Ukrajinců se jim také nepodařilo obsadit území kolem druhé největší ukrajinské tepelné elektrárny Vuhlehirska, která se nachází asi 27 kilometrů od Bachmutu.

Ukrajina mezitím zesiluje útoky na jižní, chersonské frontě, kde se očekává výraznější protiofenziva. Prezident Volodymyr Zelenskyj potřebuje ukázat, že Ukrajina může tuto válku vyhrát a vyhnat Rusy. Dosud se jim podařilo osvobodit více než 40 vesnic v regionu.

Antonivský most přes řeku Dnipro v Chersonu nebyl jediným důležitým cílem, který Ukrajinci v posledních dnech v oblasti zasáhli. V úterý zde také sestřelili ruskou stíhačku Su-35.

V obci Lazurne podle ukrajinských zdrojů zasáhli také radar Podľot K-1. Jedná se o drahý protivzdušný radar, který komunikuje se systémy S-300 a S-400, je relativně nový a dokáže rozpoznat letadla až na vzdálenost několika set kilometrů. Kromě toho podle Ukrajinců zasáhli také řídící vozidlo.

Zajímavé je, že se systém nacházel 80 kilometrů od frontové linie.

The #Ukrainian Armed Forces Destroyed #Russia's "Podlyot" Radar Station in #Lazurnyy, #Kherson region, reports Serhiy Bratchuk, advisor to the head of the #Odesa regional military administration. The radar was designed to indicate targets for the Russian missile systems. pic.twitter.com/L6mnw5qDAc

— NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2022