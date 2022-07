Putin má tři obsese, které vedly k útoku na Ukrajinu, říká politolog Mesežnikov

Šéf Institutu pro veřejné otázky poprvé slyšel o Vladimiru Putinovi, když se koncem 90. let stal šéfem zpravodajské služby FSB. Později se Putin dostal do Kremlu a Grigorij Mesežnikov přiznává, že ho zpočátku vnímal jako mladého a dynamického politika, který se angažoval mezi ruskými demokraty. „Lhal bych, kdybych řekl, že jsem jeho charakter odhalil hned na začátku,“ zamýšlí se dnes. Zlom nastal po potopení jaderné ponorky Kursk v roce 2000. „Řekl, že manželky pozůstalých byly prostitutky, které někdo nastrčil za pět dolarů. Tehdy mi začala blikat varovná kontrolka,“ vysvětluje Mesežnikov. Dnes o ruském prezidentovi mluví jako o „vyšinutém magorovi“, jenž má tři hlavní obsese.

V rozhovoru mimo jiné mluví o tom:

Kolik Rusů podporuje válku na Ukrajině a proč jich tolik nadále podporuje Putina;

zda Ukrajinci dělají chybu, když bourají Puškinovy památníky;

proč se Rusko v nadcházejících desetiletích nemůže stát demokratickou společností;

proč je Slovensko nejvíce proruskou zemí v regionu;

zda existuje riziko jaderné války a co je třeba udělat, aby jí Západ zabránil.

Před začátkem války jste byl jedním z mála analytiků, kteří očekávali, že Rusko na Ukrajině válku v plném rozsahu zahájí. Z čeho jste vycházel?

Za nejpravděpodobnější scénář jsem považoval válku v plném rozsahu, a to hned z několika důvodů. V odborných kruzích převládal názor, že Rusko pouze blafuje nebo se „jen“ snaží rozšířit území, které již díky tzv. separatistům kontroluje. Mnoho mých kolegů doma i v zahraničí tvrdilo, že ačkoli Rusko shromáždilo na hranicích velké množství techniky, stále to nemůže stačit na rychlé obsazení Ukrajiny. Případně tvrdili, že Ukrajina dostává zpravodajské informace nebo techniku ze Západu a to je odradí.

Já jsem ale pozorně sledoval ruský diskurz, zejména projevy jeho hlavního představitele Vladimira Putina. Je třeba si uvědomit, že nepovažuje Ukrajinu za zemi hodnou vlastní státnosti a že má celkově mylné představy o jejím fungování. Stačí se podívat na jeho loňskou historickou „esej“, v níž tvrdí, že Rusové, Ukrajinci a Bělorusové tvoří jeden národ. Již nějakou dobu sleduji jeho výstupy a všiml jsem si, že o Ukrajině vždy mluví v kontextu Ruska, jako by neměla žádné samostatné zájmy.

Současná situace nám ukazuje, jak důležité je pozorně naslouchat tomu, co nám lídři jako on říkají. Jistě, Putin je v mnoha otázkách notorický lhář, ale jeho slova často odhalují jeho skutečné zájmy. Na základě analýzy jeho slov jsem už dávněji dospěl k závěru, že vykazuje tři obsese.

Jaké to jsou?

První se týká