Ponožky jsou impulzivní nákup, internet nás nezachrání, říká šéf firmy Fusakle

Po společnosti Dedoles hlásí finanční problémy také manažeři značky Fusakle. Ponožky určené pro loňské Vánoce zůstaly z velké části ve skladech, protože trh se uzavřel těsně před známým dnem výprodejů, takzvaným „Black friday“ (na Slovensku byl v listopadu vyhlášen lockdown doslova přes noc, pozn. překl.). Pro Fusakle je nyní klíčové, co přinesou následující měsíce před Vánocemi.

„Pokud by prodeje zůstaly na dnešní úrovni až do začátku nové sezony, stále ještě můžeme přežít, ale už bychom potřebovali finanční pomoc. Firmu jsme maximálně optimalizovali a bylo by nerozumné před sezonou propouštět další zaměstnance,“ vysvětluje majitel obchodů Fusakle Andrej Bartalos, proč jeho společnost na sociálních sítích žádá zákazníky o podporu.

V rozhovoru vysvětluje: Proč i v krizi někdy potřebují nabírat nové lidi.

Kde se na Slovensku a v Česku vyrábějí ponožky a proč je neodebírají z Číny.

Zda lituje, že nerozšířili své portfolio včas.

Jak se jejich zákazníci liší od zákazníků společnosti Dedoles.

Jak se rozešel se dvěma zakladateli společnosti.

Proč na sociální síti píšete, že máte finanční problémy, ale o status níže hledáte nové zaměstnance?

Jsme slovenská značka a všechny naše produkty vyrábíme na Slovensku a v Česku. Fusakle je silně sezonní firma a naše sezona je především poslední kvartál. Loni ale den před Black Friday přišel z večera na ráno lockdown. V nákupních centrech jsme měli připraveno 45 stánků včetně personálu. Náklady se hromadily a ze dne na den se trh uzavřel. Co se neprodalo, samozřejmě zůstalo ve skladu. Pak se sice řeklo, že ti, kteří se nechali očkovat, mohou jít nakupovat i do kamenných prodejen, ale v sezoně jsme nevydělali dostatečnou hotovost k tomu, abychom mohli fungovat jako v jiných letech.

Co se stalo po lockdownu?

Poté, co jsme jakž takž lockdown ustáli, přišla válka na Ukrajině, která přinesla meziroční propad tržeb o 40 procent. Mluvím o meziročním srovnání za období, které už i bez toho není naší hlavní sezonou. Lidé přestali nakupovat ve strachu z