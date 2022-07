V roce 1968 nabídl Dubčekovi spolupráci ve jménu katolických muklů. Věřil, že církev musí být užitečná nejen věřícím, ale všem

Seriál Česká inteligence 20. století: Křesťané, kteří se jako on rozhodovali pro studium teologie na konci první republiky, nemohli tušit, že nastupují přímo do plamenů. Dokonce odstupňovaných do více gradujících etap. Také Oto Mádr (1917–2011) od začátku chápal, že dříve strukturovaná společnost se transformuje v dav; znal však zároveň lidi, kteří tomu chtěli čelit. Jako mladý uvěřil v celkem tři způsoby, jak prožít neomšelý život, ve kterém nebude hrozit samota ani neužitečnost: křesťanství, esperanto a skauting.