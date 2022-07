Prezidentský průzkum: Babiš s Pavlem se stále drží v čele, Nerudová sílí a je třetí

Půl roku před prezidentskými volbami si pohodlný náskok stále udržují expremiér Andrej Babiš a bývalý náčelník generálního štábu Petr Pavel. Předsedu hnutí ANO by nyní v prvním kole volilo bezmála 32 procent lidí, Pavel by oslovil necelých 24 procent voličů. Desetiprocentní hranici podpory by poprvé překročila bývalá rektorka Danuše Nerudová, která boduje zejména u mladých voličů. Ukázal to průzkum agentury Ipsos.