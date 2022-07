Rusové nejsou předurčeni k životu v totalitě víc než jiné evropské národy, tvrdí historik Andrej Zubov

Mimo jiné jsme se zeptali

co by historik Zubov udělal, kdyby byl prezidentem Putinem,

proč ruská demokratická opozice dělá stafáž totalitnímu režimu,

proč si nepřát rozpad ruského impéria.

„Takhle se rozpadá komunistické impérium. Tak umírá naše minulost. Je to začátek konce a konec začátku. Vidíme zrození nového, svobodného Ruska i celého postsovětského prostranství. A to se týká i Ukrajiny. I ona se zmítala v problémech. Ovládali ji oligarchové a sužovala korupce. Ale teď se všechno dalo do pohybu.“ Andrej Zubov je bytostný optimista. Snaží se i na těch nejhorších událostech nacházet to, co po nich může následovat dobrého.

Když podotknu, že Putin se zdá být v dobré kondici, oponuje:

„Mně se zdá vnitřně zdrcený. Nedaří se mu to, co si usmyslel. Rychlá válka se nekoná. Není hloupý. Ví, že se mu rodí velký problém.“

Pokud byste byl Putinem, co byste teď udělal?

Naštěstí nejsem. Ale kdybych byl, ukončil bych válku.

To mluvíte jako Zubov, a ne Putin…

Ale ne. Mluvím jako Putin, který se chce zachránit. Jedinou možností je odstoupit rychle z funkce prezidenta.

Po prvních dnech války si mnozí mysleli, že někdo z blízkého okolí Putina na sebe vezme tu těžkou misi a fyzicky ruského prezidenta zlikviduje.

Také jsem si to myslel. Ale