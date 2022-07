„Taxi je bezpečný způsob dopravy.“ Ženy obtěžované a znásilněné ve vozech taxislužby tento mýtus vyvracejí

Komentář Pavla Houdka: Společnost Uber čelí v USA obvinění, že nezajistila dostatečné bezpečí ženám, které byly ve vozech této taxislužby vystaveny sexuálně motivovaným útokům ze strany řidičů. Co to vypovídá o našem současném západním světě a co se s tím dá dělat?