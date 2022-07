Máte rádi Vánoce? V Austrálii si je můžete užít dvakrát do roka, z toho jednou v červenci

Je to trochu na hlavu, že? Přesto se to děje. Říká se tomu Christmas in July, v Austrálii se to bere jako taková legrace a zároveň snaha o udržení ducha Vánoc v zemi, kde vám jen tak nenasněží. Třeba v Sydney často celý rok teplota neklesne pod 10 °C a období zimy tak poznáte jen díky občasnému kulichu na hlavách lidí, co jinak nadále chodí v kraťasech.

Dvojí Vánoce. Splněný sen, že? Teda kdybyste mi v osmi letech řekli, že jednou budu moct rozbalovat dárky i v červenci, určitě bych to tak vnímala. A vlastně to tak trochu mám pořád. Jenom už ne kvůli té nadílce.

Tady u protinožců je totiž v prosinci, kdy se tyhle velké tradiční svátky slaví,