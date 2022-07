Vítej ve světě, který nezná nedostatku, a tvůj život tu může být chvíli lehký

Historie amerických nákupních center od Alexandry Langeové s názvem Meet Me by the Fountain: An Inside History of the Mall je fascinovanou procházkou po dějinách každodennosti, do nichž ve své době promlouvali špičkoví architekti.

V lidském životě existují období, kdy se vše podstatné zdánlivě odehrává jinde: pospolitost, spolupráce, šance na náhodná setkání, to všechno je načas – anebo také navždy – záležitostí „těch druhých“. Takový druh samoty občas znají matky nejmenších dětí, jejichž životy beze zbytku řídí dětský spánek, a kromě nich se mu nedokáže přizpůsobit žádný jiný dospělý. Znají ho staří lidé, kterým nikdo nevolá. Své o něm vědí náctiletí, kteří se nudí a dělají, co mohou, aby na chvíli unikli rozhodování, kým jsou nebo čím se chtějí stát.

V podobných situacích může být nejjednodušší postavit se do proudu dění, jež se kolem valí samospádem: procházet se s kočárem po hladké dlažbě nákupního centra, posedávat na řídce se vyskytujících lavičkách nebo popíjet kávu na zahrádkách řetězců rychlého občerstvení, kde se nevyskytují živé květiny. Má smysl trávit hodiny v prostoru, kam neproniká denní světlo, protože jeho kvalita se během dne mění; se zataženou oblohou by mohla uvadat nálada nakupujících, a tedy i přitažlivost zboží.

Nově vydané dějiny amerických nákupních center od americké autorky a odbornice na architekturu Alexandry Langeové s názvem Meet Me by the Fountain: An Inside History of the Mall (Bloomsbury Publishing, 2022) pojímají jejich společenskou funkci jako východisko, jež čtenář přijme za své hned poté, co si v hlavě odbude povinnou intelektuálně-mravní rozcvičku: „Trávit čas v obchoďáku je nekulturní a konzum zabíjí planetu.“ To je samozřejmě pravda. Fenomén místa, jenž se téměř sto let snaží být příjemnější než svět sám, se však dotýká urbanismu, architektury i popkultury. A přestože jde o pohled na americké reálie, i český čtenář se pak bude na „své“ obchodní centrum dívat novýma očima.

Sen o suburbii a bílém plotě

Kostel, rynek, náves, rybník, pošta, hospoda… Společenské uzly i spolehlivé orientační body českých sídel. Je možné, že právě na ně bude čtenář s pocitem jistého civilizačního luxusu myslet na prvních stránkách knihy, která líčí, jak generace obyvatel rozlehlé země, do jejíž kultury je vetkána mobilita i soběstačnost, hledají svůj střed dění – a osidlují k tomuto účelu budovaná nákupní centra. Ta se v posledních sedmdesáti letech pokusila zastat snad všechny myslitelné společenské funkce; jejich tvůrci si při té příležitosti kladli otázky, co tvoří živá společenství, jak má fungovat město