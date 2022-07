Glosa: Proč česká metropole aktuálně hostí hned dvě velké výstavy věnované dílu Alfonse Muchy? Nejspíš proto, že je jeho odkaz dnes třeba vytěžit až do dna.

Zabořit zadek do Muchy

Valdštejnská jízdárna vs. Jízdárna Pražského hradu. Záštita předsedy Senátu, velvyslance Francie a primátora Prahy, nebo premiéra, ministra kultury a prezidenta? A tradice rodinných sbírek, či technologická revoluce? Ctitelé díla Alfonse Muchy mohou jásat – dílo svého oblíbence teď nemusí nosit jen na všech těch peněženkách, hedvábných šátcích a propiskách, mohou za ním vyrazit rovnou do galerie. Teď jen dobře vybrat, do které…

V Praze aktuálně probíhají dva (a vlastně spíš tři, počítáme-li i plakátovou výstavu v Obecním domě) velké výstavní projekty spojené s Muchovým jménem. Aktuálně zahájená výstava Nadace Alfonse Muchy ve Valdštejnské jízdárně představuje až do 31. října kolekci Muchových děl z rodinné sbírky.

Konkurenční projekt Alphonse Mucha eMotion v Jízdárně Pražského hradu je pak imerzní výstava digitalizovaných Muchových děl z produkce Nadace Richarda Fuxy, vlastníka sbírky Muchových plakátů. Tato výstava probíhá až do 13. září.

Tradicionalisté sázejí logicky spíše na rodinné sbírky a na „jediného pravého Muchu“, novátoři vyzdvihují zpřístupňování starého umění moderní formou šitou na míru mladému a přelétavému publiku a Muchův kladný vztah k technologiím.

V pozadí dvou velkých výstavních projektů jsou lidské osudy. Pletivo vztahů kolem