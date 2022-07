Přezbrojení století. Místo gripenů získá armáda nejmodernější F-35, prorezlá „bévépéčka“ nahradí Švédové

Premiér Petr Fiala ani ministryně obrany Jana Černochová na tiskové konferenci cenu za dvojici avizovaných zakázek neuvedli. Bude ale vysoká: s ohledem na to, kolik za letouny F-35 platí Poláci či Finové, kteří si je objednali také, mohou dvě letky, tedy 24 strojů, vyjít Česko na celkem 80 miliard korun. Zakázka na pásové obrněnce byla rozpočítána na 53 miliard už před řadou let, od té doby ceny rostly.

Velmi zhruba lze počítat – jde jen o hrubý odhad Deníku N, aby vůbec šlo říci, v jakém řádu se pohybujeme – s tím, že je řeč o zakázkách dohromady za cifru kolem 150 miliard korun.

To číslo působí obrovským dojmem a obrovské je. Zaslouží si ale tři poznámky. První: ve zmíněných finských či polských výdajích za letouny F-35 jsou zahrnuté i náklady v podobě servisu. Druhá: není to 150 miliard, nebo nic. I kdyby Česko zvolilo jinou techniku, zrovna 24 letadel a 210 pásových obrněnců by stálo hodně. Třetí: není to jednorázový výdaj, bude rozprostřený do řady let.

Že Česko nákupy plánovalo, bylo léta známo. „Současná BVP nejenže jsou zastaralá, ale jsou podle slov vojáků ze 7. mechanizované brigády místy tak prorezlá, že z nich