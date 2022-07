Jaderná fyzička Dana Drábová v minulé prezidentské předvolební kampani podpořila Michala Horáčka a poté i Jiřího Drahoše. Tyto zkušenosti ji přiměly k rozhodnutí nikdy už nebýt v prezidentském týmu. A sama kandidovat nehodlá. „Já to bytostně nechci,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Drábová: Na Hrad bytostně nechci. Když na to pomyslím, všechno se mi tady sevře

Změnila jste v posledních dnech, týdnech svůj názor na STAN?

Vlastně ne. Někdy v roce 2017, kdy ještě chvíli trvalo moje angažování v krajské středočeské politice, jsem byla občas pozvaná na konzultaci s vedením STAN. A už tam jsem jim říkala: Nelezte do té velké politiky. Zejména ne sami. Vy na to nemáte strukturu klasické strany, která je na to potřeba.

Má ji ANO?

To je rozdíl, protože Andrej Babiš – a můžeme si o něm myslet, co chceme – je supersilný lídr, který si umí prosadit svou. Tím, jak Starostové vznikali odzdola jako skutečné hnutí starostů, místostarostů a zastupitelů, tuhle centrální moc, kterou by uplatňovalo vedení strany, nikdy neměli.

Co vám vadilo nejvíc? Že nebyli názorově ukotvení?

To mi na nich vadí neustále. Jejich členové a podporovatelé se z větší části rekrutují z komunálních politiků zejména z menších obcí.

Znám to sama z naší pyšelské zkušenosti. Tam je lidem jedno, co si starosta myslí. Svůj názor mu případně řeknou v hospodě. Ale podle čeho je opravdu posuzován? Podle toho, jestli je v obci silnice, škola, školka, vodovod, kanalizace, jestli se vyváží odpadky. A na to, jestli je to s odpuštěním bolševik, odeesák nebo sociální demokrat, se dívají až ve třetím pořadí.

Podle vás měli tedy Starostové zůstat na úrovni silnic a dětských hřišť?

Já bych je posunula a taky je vidět, že tam, kde mají své silné základny, tedy zejména ve Středočeském a Libereckém kraji, fungují lépe, zatímco na Zlínsku už to tak není. A já se můžu jen domnívat, proč to tak je, když zrovna na Zlínsku začínali.

A tak trochu skončili.

Já znám Starosty hlavně ze Středočeského kraje. A krajská úroveň jim přísluší, to jim patří. Je to vhodná rovnováha mezi komunální politikou a tím, kam už ty obce nedosáhnou a někdo jim musí pomoci s větším dosahem. Ale v roce 2017 jsem si fakt říkala: Pustili jste se topky a chcete jít sami, ale personálně na to nemáte.

Vybavuju si celkem zaskočeného Miroslava Kalouska.

Já to jejich odtržení považuju za chybu. Protože vedení topky – a zejména pan Kalousek – velmi dobře umí používat politické nástroje. A politika je řemeslo! Jestli to někdo uměl u Starostů, byl to můj kamarád Věšek Michalik.

Vypadalo to, že váš nejlepší kamarád ze STAN je Petr Gazdík.

To on umí tak působit. Na druhou stranu, abych zas nebyla „hele, Gazdíku, už nikdy“, já si o něm nic špatného nemyslím. Kromě toho, že je to trouba. Nedomnívám se,