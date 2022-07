Vývoj bojů: Putin má plán a věří, že válku vyhraje

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 18. července. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Na východní frontě panuje relativní klid. Čeká se, kdy Rusové opět zahájí větší ofenzivu na Donbasu nebo zda Ukrajinci nepřijdou s rozsáhlejší protiofenzivou u Chersonu. Institut pro studium války píše, že v této fázi se ruská armáda zaměří spíše na města Siversk a Bachmut než na významnější město Slavjansk.

Za zmínku také stojí, že Rusové údajně stáhli některé lodě z přístavu Sevastopol na Krymu do vzdálenějšího Novorossijska. Podle analytiků to může naznačovat, že se obávají, že Ukrajinci v tichosti obdrželi od Američanů střely ATACMS, které mohou být využity v raketometech HIMARS. Tyto střely mají dolet až 300 kilometrů a Američané je zatím oficiálně odmítali Kyjevu dodat.

Russia relocated a significant number of ships from Sevastopol to their other naval base in the black sea, Novorossiysk. Could this possibly have to do with ATACMS range, and them being afraid of a secret delivery? Source https://t.co/jCHhOQeGd5 pic.twitter.com/qNaSbsBfpe

— Def Mon (@DefMon3) July 17, 2022