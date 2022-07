K zápisům přišlo méně ukrajinských dětí, než se čekalo. Přesto pro mnohé z nich místa nejsou

Minulý týden skončily zápisy do škol pro ukrajinské děti. Kolik jich přesně přišlo, bude ministerstvo školství vědět až na konci srpna. Podle hejtmanů ale projevilo zájem chodit do českých škol méně ukrajinských dětí, než se předpokládalo. Část jich už s rodiči odjela zpět do vlasti, další vyčkávají, jestli se nebudou moci vrátit o prázdninách, a nemálo dětí se do přeplněných škol hlavně ve velkých městech ani nedostalo. Řada rodin navíc informace o zápisu ani neměla.