Palubní deska auta ukazuje 42 stupňů. V nose nás štípe kouř i při zavřených oknech. Jedeme opačným směrem, než bychom chtěli, a máme na sebe vztek, že nám to vyšlo tak hloupě. Ale jsme v pořádku a nějak si určitě poradíme. Přimotat se k největším požárům v jihozápadní Francii za nejméně dvě desítky let mohlo dopadnout i hůř. Přesto je téměř jisté, že líp už bylo. Dramatické zážitky a osobní pohled na francouzskou kalamitu přímo z místa popisuje Ján Simkanič.

Reportáž: Jak jsme utíkali před požárem a nahlédli do budoucnosti klimatické krize

Dovolenou na jihozápadním pobřeží Francie jsme si, rodina se dvěma dětmi, načasovali vážně špatně. Ještě v neděli večer všechno vypadalo relativně stabilně. Obrovský požár, který už několik dní řádí nad největší písečnou dunou v Evropě Dune du Pilat, hasiči ještě neměli pod kontrolou, ale blízkou vesnici Pyla-sur-Mer, ve které od soboty bydlíme, oheň neměl ohrozit. Tento předpoklad potvrzoval i policista, který u kruhového objezdu hlídal příjezdovou cestu od vesnice k duně.

„Můžete být v klidu,“ zahlásil mi s přesvědčivou jistotou. „Zatím.“ To slovo dodal spíš, jen aby to nezakřikl, ale došlo právě na to.

Kouř stoupající nad dunu z plamenů, které prý byly vysoké nejdříve 30, pak dokonce až 80 metrů, působil během celé neděle hodně zlověstně, rozléval se po obloze nad moře desítky kilometrů daleko, ale připomínal spíš jen působivou, ale tichou, bezpečně vzdálenou kulisu. Nikdo po vesnici nehlásil, že by nám něco hrozilo, naopak místní restaurace se musely hodně otáčet, aby zvládly nápor lidí, kteří si přišli užít klidný večer.

Seběhl jsem dolů k moři na konci vesnice, abych dunu a dramatické představení viděl co nejblíž. V měkkém světle zapadajícího slunce k sobě romantická atmosféra na břehu a temná mračna za hranou duny příliš nepasovaly. Z druhé strany a zároveň v nedalekém Landiras, protože požáry vznikly dva takřka najednou, se zatím hasiči marně pokoušeli tlumit katastrofu. Hasičů prý z celé Francie dorazily už skoro dva tisíce.

Situace se dramaticky změnila kolem včerejšího poledne. Předpověď hlásila