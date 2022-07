Inflace, kterou nevidíme, ale tvrdě dopadne na mnoho lidí

Komentář Evy Mošpanové: Inflace v Česku nepolevuje a každá zpráva o ní je doprovázena čísly, o kolik co zdražuje nebo jak klesá útrata. Je to logické, jelikož jde o nejpřesnější formu sledování vývoje, jakou máme. Tahle čísla při opačném nahlížení ale zároveň ukazují, co vše nedokážeme dnešním měřením ekonomiky zachytit.