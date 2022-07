Mohu se spálit i ve stínu nebo za oknem? Kolik krému si namazat na celé tělo? Opálení by nemělo být cílem dovolené, říká lékařka

Navzdory kampaním výskyt melanomu každoročně stoupá, varuje dermatoveneroložka Zuzana Zelenayová. V rozhovoru vysvětluje svůj názor na solária a radí, co dělat, když se spálíte. „Mnoho lidí se koupe v moři v tričku, aby se chránili a ušetřili peníze za opalovací krém. Ale mokré bílé tričko má ochranný faktor SPF 5. Je to jen minimální ochrana. Člověk získá falešný pocit ochrany, ale může se spálit,“ dodává lékařka.

V rozhovoru si také přečtěte: zda je potřeba se namazat, i když řídíte auto;

co si myslet o domácím malinovém nebo šípkovém opalovacím oleji;

do jakého věku by děti vůbec neměly být vystavovány přímému slunečnímu záření.

Jak reaguje moje kůže na pobyt na prudkém slunci, když jsem předtím byl rok zavřený v kanceláři? Je to pro ni šok?

Přesně tak, je to velký šok ve smyslu prudkého zánětu. Kůže je pak vystavena velkému množství ultrafialového záření v různých spektrech – UVA a UVB – a infračervenému záření. Pokožka na to ale není připravena, protože nemá vytvořený pigment, který by ji chránil. V závislosti na genetické výbavě člověka vede záření k produkci melaninu, který chrání buněčné jádro před poškozením.

Pokud není pokožka chráněna ani UV krémem, v povrchových vrstvách pokožky dochází vlivem UVB záření k zánětu, který se označuje jako solární dermatitida. V hlubších vrstvách způsobuje UVA poškození kolagenových vláken a elastinu. Vznikají volné radikály, které poškozují jadernou DNA. Opravné mechanismy se s věkem vyčerpají a za několik let nám na kůži vznikne nádor.

Po jaké době pobytu na slunci bych se měl/a namazat opalovacím krémem?

To závisí na fototypu člověka. Ten je dán genetickou výbavou – v jaké míře a jaký typ melaninu člověk produkuje. Zeměpisná šířka určuje genetickou výbavu. Po dopadu slunečních paprsků kůže po různé době v závislosti na fototypu zčervená. Dávka paprsků, která způsobí zarudnutí, se nazývá minimální erytémová dávka. Osoby se světlou pletí zčervenají již po 10 minutách pobytu na slunci. Osoby s fototypem III zčervenají po 20 minutách.

Doba, po které člověk zčervená, závisí nejen na fototypu člověka, ale také na