Má na média dohlížet radní tlumočící Putinovu propagandu? Vlivní politici z koalice chtějí řešit Jandáka

„Rus má určité připomínky k tomu, co se děje. Je to konflikt dvou sousedících zemí, které se na sebe naštvaly. Rusové říkají, že to je nějaká bezpečnostní akce, denacifikace a podobně, ale válka to není. Takže válka to není. Nikdo nikomu žádnou válku nevyhlásil.“

Tolik výběr z výroků rozhlasového radního Vítězslava Jandáka, které pronesl pro internetové médium XTV. V něm ho zpovídal také radní – pro změnu televizní – Lubomír Xaver Veselý. Jandák v pořadu (psali jsme o něm zde) také řekl, že je podle něj dezinformace, když veřejnoprávní média boje na Ukrajině nazývají válkou.

To je v souladu s tím, jak Rusko nařizuje o bojích informovat tamějším médiím. Jandák je v podstatě kritický k tomu, že česká média popisují skutečnost a volí pro ni odpovídající slovo, přičemž cituje ruskou propagandu rozmlžující role agresora a oběti a zastírající rozsah a povahu ruské agrese.

Deník N se proto obrátil na předsedy koaličních stran, členy vedení poslaneckých klubů a zástupce stran ve volebním výboru (který má mediální rady na starosti) s dotazem, jak se na Jandákovy výroky dívají. Sněmovně totiž zákon ukládá odvolat radního z funkce, „narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce“ nebo „dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce“.

Občanský názor přitom Sněmovna Jandákovi upřít nemůže, jen je otázkou, zda