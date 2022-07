Severní Makedonie a Albánie se přiblížily EU. Co je ještě čeká a kde může být zádrhel?

Od naší zpravodajky v Bruselu. Severní Makedonie a Albánie se po mnoha letech dočkaly, Evropská unie s nimi zahájila přístupová jednání o členství. To je klíčový posun z pouhého statusu kandidátské země, zdaleka to ovšem neznamená členství na dosah. Přístupové rozhovory symbolicky odstartovalo české předsednictví v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS). Popisujeme, co oba státy ještě čeká a s čím může být problém.