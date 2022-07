Vývoj bojů: Rusové se tváří, že překvapivě brzy obnovují postup. Útočit potřebují i Ukrajinci

Rusové jsou podle západních analytiků pod tlakem, aby obnovili postup.

Pod tlakem jsou i Ukrajinci, potřebují aspoň nějaké částečné vítězství.

Video dne – propagandista v ruské televizi přiznává, že přísun západních zbraní „vážně komplikuje úspěch speciální operace“. Navrhuje bombardovat administrativní budovy v Kyjevě.

Došlo ke zničení první z moderních houfnic, kterými se Ukrajina vyzbrojila začátkem června.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 17. července. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Rusové se tváří, že jejich operační přestávka skončila. Začátkem minulého týdne si média všímala prohlášení ukrajinských představitelů, kteří avizovali masový protiútok na jihu. Proti Rusům slibují zapojit až milion vojáků – což, jak jsme několikrát upozornili, je spíše propagandistické přehánění. Ale ukrajinský protiútok stále nezačal. Místo toho koncem týdne analytiky zaskočily zprávy z Donbasu, podle kterých jsou to naopak Rusové, kdo se snaží znovu postupovat.

O víkendu navštívil ruské jednotky na Donbasu ministr obrany Sergej Šojgu, který podle ruských médií nařídil zesílit útoky proti ukrajinské armádě. Má to být odpověď na úspěšné ničení ruských muničních skladů pomocí amerických raketometů HIMARS. Vyřazení západních dalekonosných zbraní Šojgu označil za prioritu.

K ruskému pohybu došlo, ale zřejmě bez významnějších územních zisků. Ruské jednotky podnikly menší pozemní útoky ve směru od Lysyčansku, který dobyly začátkem července. Ukrajinský generální štáb v pondělí ráno hlásil, že Ukrajinci útoky odrazili, některé boje však nadále probíhají.

Nejbližší dny by měly ukázat, zda se jedná pouze o dílčí aktivity, nebo Rusové skutečně obnovili svůj masivní postup s cílem dobýt zbytek Donbasu.

Podle analytiků Institutu pro studium války (ISW) by ruská ofenziva v takovém případě přišla podstatně dříve, než se čekalo. Takzvaná operační přestávka, která slouží k doplnění jednotek, munice nebo materiálu, by tak trvala jen deset dní. To považují za příliš krátkou dobu pro přípravu na plnohodnotný postup.

„Desetidenní operační přestávka nestačí na úplnou regeneraci jednotek pro rozsáhlou útočnou operaci. Ruská armáda se však zdá být pod tlakem, aby tento postup obnovila ještě před nabytím dostatečné síly. Obnovená ruská ofenziva by proto mohla mít kolísavý průběh nebo by mohla váznout,“ odhadl o víkendu ISW.

Útočit potřebují také Ukrajinci. Pod značným tlakem je však i ukrajinská armáda, minimálně její velení. Potřebovalo by alespoň nějaké dílčí vítězství, které by zvýšilo morálku vojáků.

Někteří váleční reportéři začátkem léta mluvili o deziluzi, v níž se ocitlo několik frontových jednotek na Donbasu. Poslední týdny je masivně zasypávalo ruské dělostřelectvo, vojákům po stovkách umírali jejich kolegové a oni stejně nakonec museli opustit držené pozice – častokrát bez možnosti vůbec vystřelit na nepřítele.

Jediný výraznější územní zisk, kterým se Kyjev mohl v poslední době pochlubit, bylo