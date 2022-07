Farský: Změna je potřeba, ale pokud někdo může Starosty provést údolím smrti, je to Rakušan

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč chce Farský opět do vedení STAN?

Jak by měli Starostové pošramocení kauzami opět získat důvěru veřejnosti?

Budou mít kauza Dozimetr a další negativní věci podle Farského zásadní dopad na volby?

Jak řeší vedení STAN kauzu kolem Petra Hlubučka?

Proč chcete opět do vedení Starostů a nezávislých a každodenní politiky?

V roce 2017 jsem vstoupil do hnutí STAN. V tehdejší složité situaci, kdy jsme řešili, co a jak dál, jsem se s chutí pustil do samostatné kandidatury. Popravdě řečeno, z pohledu mnoha lidí to byla sebevražedná mise a ano, byla velká šance, že to bude můj konec v politice. Mně to nějak nevadilo, přišlo mi to jako dobrá výzva.

Když jsem objížděl republiku, zjistil jsem, že hnutí STAN jsou hromady šikovných, talentovaných, chytrých a zkušených lidí, které jsem potkával. Tihle lidé nás v roce 2017 dostali do Sněmovny a tihle stejní lidé udělali výsledek v roce 2021. Jejich práce vedla k tomu, že si voliči na společné kandidátce vybírali Starosty.

Liberecký kraj, kde jsem kandidoval, měl nakonec druhý nejlepší výsledek v republice, získali jsme nové hlasy. I těch pár desítek tisíc voličů mohlo rozhodnout, jestli nám tady bude vládnout Babiš s Okamurou, nebo Petr Fiala a pětikoalice.

A já za to cítím odpovědnost. Nikdy jsem si o funkce nemusel říkat, nikdy jsem se na ně nemusel extra snažit, což se možná teď změní. Já teď hnutí STAN nabízím, že jsem připravený máknout na propojení předsednictva a regionů. Abychom věděli, co tam máme za lidi, talenty, problémy a témata.

Vy byste chtěl fungovat jako jakási spojka uvnitř strany, spíš než navenek?

Myslím, že mohu nabídnout hlavní kanceláři pomoc s fungováním. Pak ale podle mě potřebujeme pracovat na dlouhodobých vizích a programu.

Nechci však kandidovat na prvního místopředsedu. Nějaká změna je potřeba, a pokud by zůstal stejný předseda i první místopředseda, asi nemůžeme říkat, že jsme toho moc změnili.

Navíc tam má být člověk, který je blízko předsedovi. A to i fyzicky. Já počítám s tím, že se vrátím do