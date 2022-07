Pět měsíců hledáme školu. Malým Ukrajincům v Česku hrozí, že zůstanou zavření doma. A rodiče s nimi

Podle odhadů se do českých škol přihlásilo 40 tisíc ukrajinských dětí. Z vlády i krajů zní, že je to o dost méně, než se čekalo. Přesto pro mnoho malých uprchlíků ve školách a školkách místo není. Někteří k zápisu ani nešli, protože jejich rodiče doufali, že už v září budou doma. „Podle posledních zpráv ze včerejška tam bombardují. A tak asi zůstaneme tady. Chtěli jsme v srpnu, v polovině měsíce, jet zpátky, ale teď už nikdo neví,“ vysvětluje Irina, proč se její šestiletá dvojčata zatím nikam nezapsala.

Olena, Lubček, Nazar, Ilja a Bohdan. Máma a čtyři synové. Už několik měsíců bydlí v malém podkrovním pokoji. Tři postele a matrace, žádná kuchyň, místo hřiště mají výtah a hotelové chodby. Do března žili v ukrajinském Žytomyru. Olena tam učila němčinu a angličtinu. S dětmi pracuje i v Česku: od května dělá vychovatelku v adaptačním centru pro děti ukrajinských uprchlíků na pražském Chodově.

Spolu s ní sem každý všední den chodí také tři její synové. Jednoho z nich, Nazara, se Oleně už na jaře podařilo zapsat do české školy. Ovšem tříletý Lubček se nikam do školky nedostal. Stejně tak staršího Ilju nevzali nikam do osmé třídy.

Co s nimi bude v září? Nevědí.

Místo prázdnin léto na útěku Nechaly za sebou všechno, co zatím znaly. Prarodiče, kamarády, dětské pokoje nebo oblíbené hračky. Na pražském Chodově pro děti ukrajinských uprchlíků přes léto funguje adaptační centrum. Mají se v něm sžít s novým prostředím i jazykem a připravit se na září, na nástup do českých školek a škol. Setkávají se tam jejich rodiče i vychovatelky a vychovatelé z Ukrajiny, Ruska nebo Česka. Deník N se do centra pravidelně vrací a mapuje jejich příběhy i život v jiné zemi.

„V hotelu sociální pracovníci sestavili seznam dětí, je jejich tam celkem dvě stě. Řekli nám, že pro ně hledají místa ve školách a školách, a zapsali si tam Ilju i Lubčeka,“ vysvětluje Olena, která se o čtyři syny stará sama bez manžela. Podle informací adaptačního centra se zatím