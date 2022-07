„Já jsem konstatoval, že válka není.“ Radnímu Jandákovi vadí, že rozhlas používá slovo, které Putin zakázal

Zatímco 12. července na jednání Rady Českého rozhlasu Vítězslav Jandák vysvětloval kolegům, že „nikomu nebyla vyhlášena válka“, v ukrajinském městě Časiv Jar vytáhli pětačtyřicátou oběť ze sutin budovy, kterou zničil ruský úder.

Iryna Dmytrijevová ve městě Vinnycja, 400 kilometrů od nejbližších ruských pozemních pozic, zhruba v té době natáčela svou čtyřletou dceru Lizu, jak si hraje s růžovým kočárkem.

Raketový útok o pár desítek hodin později Lizu zabil a Irynu vážně zranil. Zemřely i další dvě děti, dvacet jedna dospělých, dvě stovky lidí pak byly raněny.

O den později vyšel videorozhovor radního Vítězslava Jandáka pro internetové médium XTV. Jandák v něm řekl, že na východě Ukrajiny válka není. Téměř půl roku trvající ruskou agresi zlehčil slovy, že „Rus má určité připomínky k tomu, co se děje“. A přiklonil se k tomu, že to je tak, jak říká Rusko: „Oni říkají, že to je prostě nějaká bezpečnostní akce, denacifikace a podobně, ale válka to není. Takže válka to není.“

A když veřejnoprávní média o bojích na Ukrajině referují jako o válce, jde podle něj o dezinformaci. „Podle mě ano, já jsem proti tomu