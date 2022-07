Marmolada a další ledovce nejspíš zaniknou, ale pořád máme čas jich mnoho zachránit, říká polární bioložka

Na začátku června se utrhl ledovec na italské Marmoladě, pár dní nato došlo k podobnému kolapsu ledovce v Kyrgyzstánu. O víkendu se v ledovci na Marmoladě dokonce objevila nová obrovská puklina. Pokaždé byly v těchto vysokohorských oblastech zaznamenané netradičně vysoké teploty. V souvislosti s tím se znovu do popředí dostalo téma klimatické změny. „Pokud budeme do vzduchu vypouštět skleníkové plyny stejným tempem jako teď, do konce století z Alp zmizí prakticky všechny ledovce, říká Marie Šabacká, polární bioložka z Jihočeské univerzity, která se na ledovce specializuje.

V rozhovoru se také ptáme:

Jakou roli hraje v odtávání horských ledovců klimatická změna.

Co patří mezi dopady odtávání horských ledovců.

Zvýší-li se teď riziko pro horolezce.

Jak by to vypadalo, kdyby ledovce odtály.

Co může lidstvo dělat pro jejich záchranu.

O změně klimatu se teď mluví čím dál častěji, v poslední době hlavně v souvislosti s horskými ledovci v Alpách. Je tam vliv klimatické změny opravdu tak patrný?

V posledních letech celosvětově ročně ztrácíme 1,2 bilionu tun ledu. Ledovce odtávají víceméně ve všech regionech a zrovna v Alpách mizejí poměrně rychle. Horské ledovce jsou objemem menší, a tudíž odtávají dřív než ty polární, jsou tedy dobrým ukazatelem klimatické změny. Ještě na konci malé doby ledové, v polovině devatenáctého století, ledovce v Alpách pokrývaly 4500 km2, dneska je to asi 1800 km2.

Jakou roli podle vás hrála klimatická změna v utržení ledovce na italské Marmoladě?

V Itálii bylo tou dobou extrémně teplo a předtím zároveň poměrně sucho, nebyl tam sníh. Voda z tajícího ledu se dostala dospodu ledovce a urychlila jeho sesunutí. Tím došlo ke kolapsu.

Ledovce jsou samy o sobě velice dynamické systémy, je to v podstatě taková zmrzlá řeka, která se pohybuje. To znamená, že v zimě přibírají hmotu a v létě tají, což může občas vést ke kolapsům, které jsou přirozené. Ale to, že se tyto kolapsy dějí a budou dít častěji, způsobuje klimatická změna.

To je dlouhodobý proces a je potřeba dívat se alespoň třicet let nazpět, aby bylo možné vypozorovat trendy. Extrémní výkyvy počasí se děly vždycky, byly ale relativně vzácné. Letos se však držely takto teplé podmínky dlouho – ve vysoké nadmořské výšce bylo v Itálii 10 °C, v Kyrgyzstánu, kde došlo k podobnému kolapsu ledovce, asi 15 °C. Takže ano, u jedné události je to těžké říct, ale klimatická změna je podhoubí, ve kterém se vytváří dané podmínky, a ty potom vedou k těmto událostem. Utržení jednoho ledovce může mít bohužel tragické následky, z globálního hlediska je ale