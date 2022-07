Soupeři předvedli nechutné věci, tak jsem jim ujel, říká Čech, který vyhrál nejdelší cyklozávod světa

Na pondělí už mu fanoušci v jeho rodném městě v Podkrkonoší chystají velkou uvítací party. „Podpora lidí patří k nejhezčím věcem, které mě v životě potkaly,“ podotýká a s rozbolavělýma nohama vyráží do centra španělské Tarify sehnat speciální krabici na zabalení kola do letadla směr Česko.

– Co je pro Polmana motivací v tak extrémních závodech.

– Jak si vysvětluje, že zvítězil s 500kilometrovým náskokem.

– Jak zvládl dojet s roztrženou dlaní a nohou.

– Co během závodu jedl, kde spal, čím se zabavil a kdy začal mluvit sám se sebou.

– Proč to chtěl vzdát hned při startu a proč to nakonec neudělal.

– A také proč současně se závodem uspořádal sbírku na nemocné děti.

Včera v noci jste jako vítěz dojel do cíle a po téměř 25 dnech slezl z kola. Teď ráno jste už ve městě zase na nohou. Člověk by čekal, že budete spíš relaxovat nebo dospávat. Co vás přimělo se zvednout?

Boty. Protože tři týdny žiju v cyklistických tretrách a to je hrozné. Do cíle měl i s oblečením dorazit můj kamarád Tadeáš, který pro mě fotí, s rodinou, chtěli si udělat výlet po Evropě a dokumentovat závod. Ale závodníci, kteří se mě pokoušeli předjet a nepodařilo se jim to, vznesli protest, že se kolem mě motá podpora (tento závod jeli cyklisté bez jakékoliv podpory dalších lidí, vše potřebné vezli na svých kolech, pozn. red.). Tak se musel kamarád stáhnout a nakonec se vrátil do Čech. Celkově někteří závodníci předvedli nechutné věci a obviňování, že u něj spím v dodávce, že u něj mám věci.

Vedl jste závod od samého počátku nonstop až do konce, navíc jste měl obrovský náskok – před druhým v cíli zhruba 500 kilometrů. Jak se vám to podařilo?

Nevím. Asi tím, že ty závody vždycky rozjíždím rychleji, dokážu jet třeba dvě noci beze spánku. To zřejmě v mém případě rozhodlo, díky tomu se ten náskok vytvořil velmi rychle a byl dost velký.

Jak dlouho jste jel bez spánku?

Startovalo se o půlnoci, takže dvě noci a dva dny jsem jel v kuse.

Takže myslíte, že je to jen tím, že jste prostě dokázal nespat a jet?

Zřejmě i díky tomu, že